مباشر كرة سلة - الأهلي (71)-(78) سلا المغربي.. الفترة الرابعة
الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 18:22
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي أمام جامعة سلا المغربي ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية للأندية.
ويسعى الأهلي نحو الوصول إلى النهائي للمباراة الثالثة على التوالي.
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ق1:03 تقدم سلا مستمر والنتيجة 78-71
ق2:21 الفارق يتسع لسلا 74-69
ق3:00 تقدم سلا المغربي 71-69
ق6:16 سلا متقدم 64-59
ق7:10 سلا يتقدم 62-57
الفترة الرابعة
نهاية الفترة الثالثة بالتعادل 55-55
ق0:55 التعادل 53-53
ق2:34 الأهلي يقلص الفارق والنتيجة 51-50
ق3:20 تقدم سلا 51-46
ق6:18 التعادل 45-45
ق9:00 تقدم الأهلي 45-36
الفترة الثالثة
نهاية الفترة الثانية بتقدم الأهلي 42-36
ق0:51 الأهلي متقدم 40-34
ق1:40 الفارق يتقلص أكثر وتقدم الأهلي 40-33
ق3:12 ست نقاط متتالية للفريق المغربي وتقدم الأهلي 39-28
ق4:09 مهيب يواصل التألق بتسجيل ثلاثيات والنتيجة 39-22 للأهلي
ق7:39 تفوق أهلاوي مع بداية الفترة الثانية والتقدم 31-17
الفترة الثانية
نهاية الفترة الأولى بنتيجة 25-17 للأهلي
ق2:00 ثلاثية جديدة من فاكوادي والنتيجة 20-15 للأهلي
ق5:00 الأهلي متقدم مع منتصف الفترة بنتيجة 12-7
الفترة الأولى
انطلاق المباراة