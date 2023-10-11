مباشر كرة سلة - الأهلي (42)-(36) سلا المغربي.. نهاية الفترة الثانية

يلعب الأهلي أمام جامعة سلا المغربي ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية للأندية.

ويسعى الأهلي نحو الوصول إلى النهائي للمباراة الثالثة على التوالي.

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نهاية الفترة الثانية بتقدم الأهلي 42-36

ق0:51 الأهلي متقدم 40-34

ق1:40 الفارق يتقلص أكثر وتقدم الأهلي 40-33

ق3:12 ست نقاط متتالية للفريق المغربي وتقدم الأهلي 39-28

ق4:09 مهيب يواصل التألق بتسجيل ثلاثيات والنتيجة 39-22 للأهلي

ق7:39 تفوق أهلاوي مع بداية الفترة الثانية والتقدم 31-17

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى بنتيجة 25-17 للأهلي

ق2:00 ثلاثية جديدة من فاكوادي والنتيجة 20-15 للأهلي

ق5:00 الأهلي متقدم مع منتصف الفترة بنتيجة 12-7

الفترة الأولى

انطلاق المباراة