مباشر كرة سلة - الأهلي (39)-(28) سلا المغربي.. الفترة الثانية
الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 18:22
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي أمام جامعة سلا المغربي ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية للأندية.
ويسعى الأهلي نحو الوصول إلى النهائي للمباراة الثالثة على التوالي.
------------------
ق3:12 ست نقاط متتالية للفريق المغربي وتقدم الأهلي 39-28
ق4:09 مهيب يواصل التألق بتسجيل ثلاثيات والنتيجة 39-22 للأهلي
ق7:39 تفوق أهلاوي مع بداية الفترة الثانية والتقدم 31-17
الفترة الثانية
نهاية الفترة الأولى بنتيجة 25-17 للأهلي
ق2:00 ثلاثية جديدة من فاكوادي والنتيجة 20-15 للأهلي
ق5:00 الأهلي متقدم مع منتصف الفترة بنتيجة 12-7
الفترة الأولى
انطلاق المباراة
نرشح لكم
مواعيد مباريات الأربعاء 11 أكتوبر - الأهلي في البطولة العربية للسلة سلة - أوجي مايو: أعد جماهير الزمالك بتحقيق الألقاب.. وهذه مدة تعاقدي كرة سلة - الأهلي إلى نصف نهائي البطولة العربية بفوز صعب على الاتحاد السكندري انتهت كرة سلة - الاتحاد السكندري (77)-(82) الأهلي.. ربع نهائي البطولة العربية سلة - تتسع لـ 3500 متفرج.. الاتحاد يعلن تفاصيل صالة خليفة المستضيفة للسوبر المصري كرة سلة - الزمالك يضم أوجي مايو سلة - مدرب الاتحاد: الأهلي مكتمل الصفوف.. واستعدينا جيدا للتأهل إلى نصف النهائي مواعيد مباريات الإثنين 9 أكتوبر 2023.. قمة مصرية في السلة ودوري المحترفين
أخر الأخبار
الأهلي يعلن تضامنه مع فلسطين 37 دقيقة | الكرة المصرية
آس: تشافي يضغط لضم روكي مبكرا 43 دقيقة | الكرة الأوروبية