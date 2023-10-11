مؤتمر فيتوريا: لم استقر على من سيخوض مباراة زامبيا.. وقلصت قائمتي إلى 36 لاعبا

لم يستقر البرتغالي روي فيتوريا على التشكيل الأساسي لمواجهة مصر أمام زامبيا الودية غدا الخميس.

ويلعب منتخب مصر أمام زامبيا وديا على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية في تمام السابعة من مساء الخميس.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "من المتوقع أن تكون مباراة زامبيا قوية وصعبة، الظروف لم تساعدنا للحصول على وقت أكبر مع اللاعبين للإعداد ولكن لدينا رغبة كبيرة في خوض المباراتين الوديتين".

وتابع "لدينا الجاهزية الكافية لمواجهة زامبيا مع احترام كبير للفريق المنافس".

أما عن مشاركة اللاعبين فأجاب فيتوريا "حتى الآن، لا يوجد من يعلم أنه سيشارك ويبدأ في مباراة زامبيا، وكل العناصر لديها الفرصة في المشاركة، هناك بعض الأوقات يجب علينا إدارة الحمل البدني".

وشدد "أي لاعب يشارك غدا سواء كانت عناصر جديدة أو سبق لهم المشاركة، نحرص أن نحافظ على شخصية منتخب مصر".

وأوضح فيتوريا "هدفنا دائما تحقيق الفوز في كل المباريات ولكن الطبيعي أننا لن نفوز بها جميعا ونتمنى دائما أن نظهر بصورة جيدة".

أما عن اللاعبين الذين لن يشاركوا فقال: "الواقع أن 11 لاعبا فقط يبدأون المباراة، والطبيعي أن يكون للجميع رغبة في اللعب ولكن يجب أن يكون الهدف دائما العلم المصري وهو أهم من مشاركة أي أحد".

وواصل "الأكيد أن كل لاعب لديه أهداف شخصية ولكن عندما يرتدي قميص منتخب مصر يعلم أن أهم شيء هو مصلحة المنتخب".

وكشف فيتوريا "خلال منافسات أمم إفريقيا سنتواجد سويا لفترة طويلة قد تصل إلى 30 يوما وبالتالي يجب أن يكون للاعبين عقلية قوية، ومن الطبيعي أن أي لاعب يتم استدعائه للمنتخب يكون لديه طموح كبير كونه من الأفضل في بلاده".

وتابع البرتغالي "كنت امتلك قائمة بـ 59 لاعبا منذ شهرين تقريبا وفي الأسبوع الماضي باتت القائمة 36 لاعبا".

وأوضح "كلما نقترب من بطولة أمم إفريقيا نسعى لضم اللاعبين الذين يستعيبون أفكارنا أو يشاركون مع أنديتهم بصورة منتظمة".

واختتم فيتوريا تصريحاته "منافسة أمم إفريقيا صعبة وذات مستوى عال، وعلينا الحفاظ على أسلوبنا خلال الفترة المتبقية".

ويدخل منتخب مصر معسكرا في أبو ظبي بأكتوبر الجاري ويخوض مباراتين وديتين.

إذ يواجه الفراعنة منتخب زامبيا يوم 12 أكتوبر قبل مواجهة الجزائر يوم 16 من الشهر نفسه.

وتشهد قائمة منتخب مصر عودة الثنائي المحترف محمد النني ومحمود تريزيجيه بعد العودة من الإصابة.

وأعلن اتحاد الكرة المصري قرار روي فيتوريا المدير الفني بضم أحمد نبيل كوكا بدلا من إمام عاشور.

وكان إمام عاشور قد تعرض لإصابة خلال مواجهة الأهلي ضد الإسماعيلي في الجولة الثالثة بالدوري المصري.

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد صبحي – محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد هاني – عمر كمال – ياسر إبراهيم – علي جبر – محمد عبد المنعم – أحمد سامي – محمد حمدي – أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد – مروان عطية – محمد النني – حمدي فتحي – محمود حمادة – أحمد نبيل كوكا – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمود حسن تريزيجيه – مصطفى محمد – حسين الشحات - مروان حمدي.