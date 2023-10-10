كارثة جديدة لبرشلونة قبل الكلاسيكو.. كادينا سير تعلن إصابة جافي

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 - 22:44

كتب : FilGoal

جافي

تعرض جافي لاعب برشلونة لإصابة خلال تدريبات اليوم الثلاثاء في تدريبات منتخب إسبانيا.

جافي

النادي : برشلونة

فرينكي دي يونج

النادي : برشلونة

روبرت ليفاندوفسكي

النادي : برشلونة

الدوري الإسباني

وأعلنت إذاعة كادينا سير الإسبانية عن إصابة جافي دون الكشف عن طبيعة الإصابة أو مدة الغياب المقررة له.

وشدد التقرير الإذاعي أن جافي سيغيب بشكل مبدئي عن مباراة الماتادور أمام أسكتلندا يوم الخميس المقبل وأيضا ضد النرويج يوم الأحد من الأسبوع المقبل.

أخبار متعلقة:
سبورت: برشلونة يواجه خطر إيقاف القيد بسبب الديون برشلونة أم السعودية؟ ماذا يعني فشل فريق ميسي في التأهل لنهائيات الدوري الأمريكي "أراوخو سب والدتي".. حكاية سرقسطة مصفف الشعر الذي دمر برشلونة برشلونة يوضح إصابة كوندي.. واستبعاده من منتخب فرنسا

ويلاقي منتخب إسبانيا أسكتلندا والنرويج في التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو 2024.

ويعتبر مشاركة جافي أمام ريال مدريد في الكلاسيكو يوم 28 من الشهر الجاري في محل شك حتى تظهر باقي التفاصيل بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

ويواجه برشلونة نظيره ريال مدريد في الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويعاني برشلونة من إصابات عديدة ومهددة أيضا بعدم اللعب ضد ريال مدريد مثل روبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونج ورافينيا وبيدري وجول كوندي.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، ويبتعد عن غريمه ريال مدريد المتصدر بثلاث نقاط.

برشلونة الدوري الإسباني دي يونج جافي ليفاندوسكي
نرشح لكم
سبورت: برشلونة يواجه خطر إيقاف القيد بسبب الديون إشبيلية يعلن عن تعيين دييجو ألونسو لتدريب الفريق خلفا لمينديليبار استبعاد لامين جمال من معسكر إسبانيا بسبب الإصابة موندو ديبورتيفو: اجتماع الركراكي يحسم انضمام دياز لمنتخب المغرب.. واعتراض ريال مدريد "أراوخو سب والدتي".. حكاية سرقسطة مصفف الشعر الذي دمر برشلونة برشلونة يوضح إصابة كوندي.. واستبعاده من منتخب فرنسا مسجل ثنائية غرناطة في برشلونة: أراوخو طلب مني التوقف عن المراوغات تشافي: لا أعرف كيف تدخل توريس في إلغاء هدفنا.. ونستحق الفوز
أخر الأخبار
كارثة جديدة لبرشلونة قبل الكلاسيكو.. كادينا سير تعلن إصابة جافي 15 دقيقة | الدوري الإسباني
فرصة أخرى في الدرجة الأولى.. ساليرنيتانا يعين إنزاجي خلفا لـ سوزا 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
حازم إمام عن وديتي المنتخب: هذا ما نريد تحقيقه حتى لو لم نفز 59 دقيقة | منتخب مصر
دوري المحترفين - بتروجت يتصدر بالعلامة الكاملة.. ومطاردة ثلاثية ساعة | الكرة المصرية
المصري يخاطب اتحاد الكرة بشأن أزمة قيد منصور وأحمد عيد ساعة | الدوري المصري
دوري المحترفين - التعادل يسيطر على ختام الجولة الثالثة 2 ساعة | الدرجة الثانية
المغرب ينفي تقرير إغراء لامين جمال ماليا للانضمام إلى المنتخب 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب جنوب إفريقيا عن غياب بيرسي تاو وآخرين: لست سعيدا بما يحدث.. الأندية يجب أن تتعاون معنا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 3 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 4 تعرف على ترتيب مباريات الأهلي في أبطال إفريقيا.. بداية ونهاية داخل مصر