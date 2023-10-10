كارثة جديدة لبرشلونة قبل الكلاسيكو.. كادينا سير تعلن إصابة جافي

تعرض جافي لاعب برشلونة لإصابة خلال تدريبات اليوم الثلاثاء في تدريبات منتخب إسبانيا.

وأعلنت إذاعة كادينا سير الإسبانية عن إصابة جافي دون الكشف عن طبيعة الإصابة أو مدة الغياب المقررة له.

وشدد التقرير الإذاعي أن جافي سيغيب بشكل مبدئي عن مباراة الماتادور أمام أسكتلندا يوم الخميس المقبل وأيضا ضد النرويج يوم الأحد من الأسبوع المقبل.

ويلاقي منتخب إسبانيا أسكتلندا والنرويج في التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو 2024.

ويعتبر مشاركة جافي أمام ريال مدريد في الكلاسيكو يوم 28 من الشهر الجاري في محل شك حتى تظهر باقي التفاصيل بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

ويواجه برشلونة نظيره ريال مدريد في الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويعاني برشلونة من إصابات عديدة ومهددة أيضا بعدم اللعب ضد ريال مدريد مثل روبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونج ورافينيا وبيدري وجول كوندي.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، ويبتعد عن غريمه ريال مدريد المتصدر بثلاث نقاط.