المغرب ينفي تقرير إغراء لامين جمال ماليا للانضمام إلى المنتخب

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 - 20:43

كتب : FilGoal

لامين جمال - إسبانيا

نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيان رسمي تقرير صحيفة آس عن محاولات إغراء لامين جمال ماليا للانضمام إلى منتخب المغرب.

وكانت هناك محاولات من الاتحاد المغربي لضم لامين جمال للعب بقميص أسود أطلس إذ يمتلك اللاعب الجنسيتين المغربية والإسبانية.

وانضم لامين جمال إلى منتخب إسبانيا في التوقف الدولي السابق.

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وجاء بيان الاتحاد المغربي كالآتي: "تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم جملة وتفصيلا ما أوردته صحيفة آس الإسبانية في مقالها والذي تطرق إلى ضغوط يتعرض لها الإسباني ذو الأصول المغربية لامين جمال بمحاولة إغرائه ماليا للانضمام إلى المنتخب المغربي".

وأضاف "يؤكد الاتحاد المغربي لكرة القدم أن ما ورد في هذا المقال عار عن الصحة ولا يستند لأي دليل خاصة وأنها احترمت اختيارات اللاعب لامين جمال كباقي اللاعبين المغاربة ذوي الأصول المغربية الذين اختاروا منتخبات أخرى بالرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية في جميع أنحاء العالم لإقناع اللاعبين الناشئين بطرق قانونية".

وأعلن منتخب إسبانيا استبعاد لاعبه لامين جمال من معسكر التوقف الدولي الحالي بسبب الإصابة.

وأشار الاتحاد الإسباني إلى أن جمال قد خضع لفحوصات طبية في معسكر إسبانيا وأظهرت عدم قدرته على اللعب خلال المعسكر الحالي.

صاحب الـ 16 عاما كان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني قبل التوقف الدولي.

وكان لامين جمال ذو الأصول المغربية قد لعب مباراته الدولية الأولى بقميص منتخب إسبانيا الأول في سبتمبر الماضي.

كتب لامين جمال التاريخ بقميص منتخب إسبانيا في فوز كاسح ضد جورجيا خارج القواعد في تصفيات يورو 2024 بنتيجة 7-1.

المباراة التي أقيمت في تيبلسي بجورجيا عرفت ثاني انتصار للاروخا في التصفيات الأوروبية من 3 مباريات حتى الآن.

المباراة شهدت مشاركة لامين جمال لأول مرة بقميص منتخب إسبانيا بل وتسجيله الهدف الأول ليصبح أصغر من يشارك ويسجل بقميص الماتادور تاريخيا.

وأصبح أصغر لاعب يشارك ويسجل بقميص إسبانيا وفي تصفيات كأس أمم أوروبا عبر التاريخ بعمر 16 عاما و57 يوما.

كما أصبح ثالث أصغر لاعب يسجل بقميص منتخب بعد سام جونستون بعمر 15 عاما و160 يوما بقميص أيرلندا الشمالية، وجوزيف هورفاث مع المجر بعمر 16 عاما و12 يوما.

المغرب إسبانيا لامين جمال
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