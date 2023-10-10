استبعاد لامين جمال من معسكر إسبانيا بسبب الإصابة

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 - 11:51

كتب : FilGoal

لامين جمال - إسبانيا

أعلن منتخب إسبانيا استبعاد لاعبه لامين جمال من معسكر التوقف الدولي الحالي بسبب الإصابة.

لامين جمال

النادي : برشلونة

إسبانيا

وأشار الاتحاد الإسباني إلى أن جمال قد خضع لفحوصات طبية في معسكر إسبانيا وأظهرت عدم قدرته على اللعب خلال المعسكر الحالي.

صاحب الـ 16 عاما كان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني قبل التوقف الدولي.

أخبار متعلقة:
خالد جلال يعلن عبر في الجول توصله لاتفاق لتدريب فاركو الضحية الأولى في الدوري.. فاركو يعلن رحيل برونو روماو خبر في الجول – برونو روماو يرحل عن تدريب فاركو بيريرا: طرد عواد صحيح ولا ركلات جزاء في مباراة الأهلي والإسماعيلي.. وهذا الخطأ في مباراة المصري

وأفاد نادي برشلونة في بيان: "الفحوصات الطبية التي خضع لها لامين جمال أثبتت إصابته في الحوض".

وكان تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قد قال عن إصابة لامين جمال: "لا شيء خطير، جمال طلب الخروج لأنه شعر ببعض الآلام".

ويستعد منتخب إسبانيا لملاقاة اسكتلندا والنرويج في تصفيات يورو 2024 خلال فترة التوقف الحالي.

وكان لامين جمال ذو الأصول المغربية قد لعب مباراته الدولية الأولى بقميص منتخب إسبانيا الأول في سبتمبر الماضي.

كتب لامين جمال التاريخ بقميص منتخب إسبانيا في فوز كاسح ضد جورجيا خارج القواعد في تصفيات يورو 2024 بنتيجة 7-1.

المباراة التي أقيمت في تيبلسي بجورجيا عرفت ثاني انتصار للاروخا في التصفيات الأوروبية من 3 مباريات حتى الآن.

المباراة شهدت مشاركة لامين جمال لأول مرة بقميص منتخب إسبانيا بل وتسجيله الهدف الأول ليصبح أصغر من يشارك ويسجل بقميص الماتادور تاريخيا.

وأصبح أصغر لاعب يشارك ويسجل بقميص إسبانيا وفي تصفيات كأس أمم أوروبا عبر التاريخ بعمر 16 عاما و57 يوما.

كما أصبح ثالث أصغر لاعب يسجل بقميص منتخب بعد سام جونستون بعمر 15 عاما و160 يوما بقميص أيرلندا الشمالية، وجوزيف هورفاث مع المجر بعمر 16 عاما و12 يوما.

برشلونة إسبانيا لامين جمال
نرشح لكم
موندو ديبورتيفو: اجتماع الركراكي يحسم انضمام دياز لمنتخب المغرب.. واعتراض ريال مدريد "أراوخو سب والدتي".. حكاية سرقسطة مصفف الشعر الذي دمر برشلونة برشلونة يوضح إصابة كوندي.. واستبعاده من منتخب فرنسا مسجل ثنائية غرناطة في برشلونة: أراوخو طلب مني التوقف عن المراوغات تشافي: لا أعرف كيف تدخل توريس في إلغاء هدفنا.. ونستحق الفوز رغم هدف جمال التاريخي.. برشلونة يسقط بالتعادل ضد غرناطة انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(2) غرناطة بعد 627 يوما.. جرينوود يسجل هدفا في سيلتا فيجو
أخر الأخبار
كما كشف في الجول.. خالد جلال يتولى تدريب فاركو 22 دقيقة | الدوري المصري
محمد منير والكرة ساعة | الكرة المصرية
تعرف على البلدان المنظمة للبطولات القارية في السنوات المقبلة ساعة | الكرة الأوروبية
بداية رائعة ونهاية حزينة.. أبرز 10 لقطات في مسيرة إدين هازارد ساعة | الكرة الأوروبية
شكوك حول مشاركة مدافع ولفرهامبتون في لقاء مصر والجزائر ساعة | الكرة الإفريقية
اعتماد 6 ملاعب لأندية مصر في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
الاتحاد الأوروبي يعلن منظمي يورو 2028 و2032 2 ساعة | الكرة الأوروبية
عوار: نطمح للفوز على مصر من أجل ضمان أفضل تحضير لأمم إفريقيا 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 3 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 4 تغيير موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في كأس مصر.. وطرح التذاكر