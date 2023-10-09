طبيب المنتخب: تقرير إصابة إمام عاشور يؤكد صعوبة مشاركته في المعسكر الحالي

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 - 23:32

كتب : FilGoal

منتخب مصر - إمام عاشور

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر تفاصيل التنسيق مع الأهلي بشأن إصابة إمام عاشور لاعب الفريق الأحمر.

وقال أبو العلا عبر قناة أون تايم سبورتس: "أحمد جاب الله طبيب الأهلي تواصل معي مباشرة عقب مباراة الإسماعيلي وأخبرني بتفاصيل إصابة إمام عاشور".

وأضاف "التقرير الطبي القادم من الأهلي بشأن إصابة إمام عاشور يخبرنا بصعوبة مشاركته مع منتخب مصر في المعسكر الحالي".

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وأكمل "مدة المعسكر ليست طويلة فقط 8 أيام ولذلك لن يتماثل إمام عاشور للشفاء خلال هذه الفترة ليستمر مع المنتخب".

وتعرض إمام عاشور للإصابة خلال مباراة الأهلي والإسماعيلي بكدمة قوية في الساق.

وأعلن منتخب مصر استبعاد إمام عاشور من قائمته وضم بدلا منه زميله أحمد نبيل "كوكا".

وخاض منتخب مصر مرانه الأول في أبو ظبي عاصمة الإمارات استعدادا لمواجهتي زامبيا والجزائر وديا.

ووصل منتخب مصر إلى الإمارات صباح اليوم الإثنين، وخاض مرانه الأول على استاد طحنون بن زايد بمدينة العين في إمارة أبو ظبي تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

ويلعب منتخب مصر ضد زامبيا والجزائر يومي 12 و16 من شهر أكتوبر الجاري في إطار الاستعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس الأمم الإفريقية المقبلة في كوت ديفوار.

الأهلي منتخب مصر إمام عاشور
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