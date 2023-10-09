طبيب منتخب إسبانيا يقرر مصير لامين جمال

أوضح نادي برشلونة يوم الاثنين تفاصيل إصابة لاعبه الشاب لامين جمال.

وأصيب جمال في لقاء برشلونة مع غرناطة في الدوري الإسباني يوم الأحد.

وأفاد نادي برشلونة في بيان: "الفحوصات الطبية التي خضع لها لامين جمال أثبتت إصابته في الحوض".

وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وأشار البيان إلى أن اللاعب الشاب سيلتحق بمعسكر منتخب إسبانيا للخضوع لفحوصات إضافية تقرر مصيره من الانضمام إلى اللاروخا خلال فترة التوقف الدولي.

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وكان تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قد قال عن إصابة لامين جمال: "لا شيء خطير، جمال طلب الخروج لأنه شعر ببعض الآلام".

ويستعد منتخب إسبانيا لملاقاة اسكتلندا والنرويج في تصفيات يورو 2024 خلال فترة التوقف الحالي.

وكان لامين جمال ذو الأصول المغربية قد لعب مباراته الدولية الأولى بقميص منتخب إسبانيا الأول في سبتمبر الماضي.

كتب لامين جمال التاريخ بقميص منتخب إسبانيا في فوز كاسح ضد جورجيا خارج القواعد في تصفيات يورو 2024 بنتيجة 7-1.

المباراة التي أقيمت في تيبلسي بجورجيا عرفت ثاني انتصار للاروخا في التصفيات الأوروبية من 3 مباريات حتى الآن.

المباراة شهدت مشاركة لامين جمال لأول مرة بقميص منتخب إسبانيا بل وتسجيله الهدف الأول ليصبح أصغر من يشارك ويسجل بقميص الماتادور تاريخيا.

وأصبح أصغر لاعب يشارك ويسجل بقميص إسبانيا وفي تصفيات كأس أمم أوروبا عبر التاريخ بعمر 16 عاما و57 يوما.

كما أصبح ثالث أصغر لاعب يسجل بقميص منتخب بعد سام جونستون بعمر 15 عاما و160 يوما بقميص أيرلندا الشمالية، وجوزيف هورفاث مع المجر بعمر 16 عاما و12 يوما.

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