أحمد سعد يحيي حفل مباراة مصر ضد زامبيا في الإمارات
الإثنين، 09 أكتوبر 2023 - 16:25
كتب : FilGoal
يستعد النجم أحمد سعد لإحياء حفل غنائي في مدينة العين الإماراتية، على هامش المباراة الودية التي تجمع بين منتخبي مصر وزامبيا.
تقام المباراة على إستاد هزاع بن زايد، يوم الخميس 12 أكتوبر الجاري، في إطار أنشطة معسكر منتخب مصر لكرة القدم المقام في الإمارات، ويبدأ اللقاء الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.
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