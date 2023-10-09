أحمد سعد يحيي حفل مباراة مصر ضد زامبيا في الإمارات

يستعد النجم أحمد سعد لإحياء حفل غنائي في مدينة العين الإماراتية، على هامش المباراة الودية التي تجمع بين منتخبي مصر وزامبيا.

تقام المباراة على إستاد هزاع بن زايد، يوم الخميس 12 أكتوبر الجاري، في إطار أنشطة معسكر منتخب مصر لكرة القدم المقام في الإمارات، ويبدأ اللقاء الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

لكافة التفاصيل من هنا