استراحة كرة سلة - الأهلي (41)-(24) الفتح السعودي.. دور الـ 16 في البطولة العربية
الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 20:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الفتح السعودي في دور الـ 16 للبطولة العربية لكرة السلة.
والفائز من هذه المباراة سيلاقي الاتحاد السكندري في ربع النهائي.
وتأهل الاتحاد السكندري بعد إلغاء مباراته أمام خدمات البريج الفلسطيني، نظرا للأحداث الجارية واستشهاد أفراد من أسر لاعبي الفريق الفلسطيني.
وبذلك تم اعتبار الاتحاد السكندري فائزا بالمباراة بشكل اعتباري.
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نهاية الربع الثاني: الأهلي 41-24 الفتح
21-14 للأهلي
نهاية الربع الأول: الأهلي 19-12 الفتح
الأهلي يتفوق 19-12
الثانية تأتي.. 14-12
13-12.. الفارق نقطة والأهلي يهدر رمية حرة
الفتح يقلص الفارق إلى 13-10
9-2.. بداية قوية للأهلي
بداية المباراة
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