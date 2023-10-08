مباشر الدوري المصري - الأهلي (3) (1) الإسماعيلي.. هدف تقليص الفارق

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي والأهلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

تبدأ المباراة في السابعة مساءً على استاد برج العرب في الإسكندرية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

--

ق 90: جووول ياو أنور يسجل الهدف الإسماعيلي بمتابعة لفرصة مرتدة من يد الشناوي

ق 65: جووول تاو الثالث.. عرضية طاهر وتاو يودع الكرة في الشباك

ق 64: خروج الشحات ومشاركة رضا سليم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: خطأ من معلول والشناوي يتألق ويتصدى لفرصة الإسماعيلي

ق 39: جووول الثاااني.. كوكا يمرر بينية رائعة والشحات ينفرد ويسدد على يسار فوزي

ق 30: سقوط إمام عاشور مجددا وبكاءه

ق 23: جووول أووول.. بيرسي تاو يتابع تسديدة الشحات المرتدة من القائم الأيسر في الشباك بتسديدة قوية

ق 18: إمام عاشور يتوغل ويسدد كرة قوية ويتصدى لها فوزي على مرتين

ق 6: الشحات يرسل تمريرة طولية لبيرسي تاو الذي سدد كرة من لمسة واحدة في منتصف المرمى

ق 2: ياو أنور ينفرد ويسدد كرة تمر بجوار القائم

بداية اللقاء