مباشر الدوري المصري - الأهلي (3) (1) الإسماعيلي.. هدف تقليص الفارق

الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 18:43

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي والأهلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

تبدأ المباراة في السابعة مساءً على استاد برج العرب في الإسكندرية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة:
تشكيل الإسماعيلي - تغيير وحيد ضد الأهلي.. وياو أنور يقود الهجوم تشكيل الأهلي - عودة رضا سليم على مقاعد البدلاء أمام الإسماعيلي الأهلي ضد الإسماعيلي - الأحمر لاستمرار الهيمنة.. والدراويش لما لم يحدث منذ 13 عاما قائمة الأهلي - عودة رضا سليم وغياب كهربا أمام الإسماعيلي

--

ق 90: جووول ياو أنور يسجل الهدف الإسماعيلي بمتابعة لفرصة مرتدة من يد الشناوي

ق 65: جووول تاو الثالث.. عرضية طاهر وتاو يودع الكرة في الشباك

ق 64: خروج الشحات ومشاركة رضا سليم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: خطأ من معلول والشناوي يتألق ويتصدى لفرصة الإسماعيلي

ق 39: جووول الثاااني.. كوكا يمرر بينية رائعة والشحات ينفرد ويسدد على يسار فوزي

ق 30: سقوط إمام عاشور مجددا وبكاءه

ق 23: جووول أووول.. بيرسي تاو يتابع تسديدة الشحات المرتدة من القائم الأيسر في الشباك بتسديدة قوية

ق 18: إمام عاشور يتوغل ويسدد كرة قوية ويتصدى لها فوزي على مرتين

ق 6: الشحات يرسل تمريرة طولية لبيرسي تاو الذي سدد كرة من لمسة واحدة في منتصف المرمى

ق 2: ياو أنور ينفرد ويسدد كرة تمر بجوار القائم

بداية اللقاء

الأهلي الإسماعيلي الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
نقل إمام عاشور إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة الأهلي والإسماعيلي مباشر الدوري المصري - بيراميدز (1)-(0) إنبي.. الشناوي يتصدى ببراعة تشكيل الإسماعيلي - تغيير وحيد ضد الأهلي.. وياو أنور يقود الهجوم التشكيل - رمضان والسعيد أساسيان مع بيراميدز.. وقفة وكابو يقودان هجوم إنبي تشكيل الأهلي - عودة رضا سليم على مقاعد البدلاء أمام الإسماعيلي الأهلي ضد الإسماعيلي - الأحمر لاستمرار الهيمنة.. والدراويش لما لم يحدث منذ 13 عاما مواعيد مباريات الأحد 8 أكتوبر 2023.. الأهلي ضد الإسماعيلي وقمة سيتي أمام أرسنال ميهوب يكشف حقيقة العروض المقدمة لـ عمر كمال عبد الواحد
أخر الأخبار
مباشر سلة بالفيديو - الأهلي (19)-(12) الفتح السعودي.. دور الـ 16 في البطولة العربية 5 دقيقة | كرة سلة
بعد 15 مباراة وقرابة 8 أعوام.. أرسنال يهزم مانشستر سيتي بقذيفة مارتينيلي 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب: استخدمت سني لتهدئة دي زيربي.. وهذا رأيي في طرد جروس 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
نقل إمام عاشور إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة الأهلي والإسماعيلي 55 دقيقة | الدوري المصري
تنفيذا لاشتراطات كاف.. الزمالك يرعى فريق البطل الأولمبي للكرة النسائية ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (1)-(0) إنبي.. الشناوي يتصدى ببراعة 2 ساعة | الدوري المصري
دوري المحترفين - غزل المحلة وحرس الحدود يفتتحان الجولة بالفوز ومشاركة الصدارة 2 ساعة | الدرجة الثانية
مباشر الدوري المصري - الأهلي (3) (1) الإسماعيلي.. هدف تقليص الفارق 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 2 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 3 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 4 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر