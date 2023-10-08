مباشر الدوري المصري - الأهلي (0) (0) الإسماعيلي.. فوزي يمنع تصويبة إمام
الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 18:43
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي والأهلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري.
تبدأ المباراة في السابعة مساءً على استاد برج العرب في الإسكندرية.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
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ق 18: إمام عاشور يتوغل ويسدد كرة قوية ويتصدى لها فوزي على مرتين
ق 6: الشحات يرسل تمريرة طولية لبيرسي تاو الذي سدد كرة من لمسة واحدة في منتصف المرمى
ق 2: ياو أنور ينفرد ويسدد كرة تمر بجوار القائم
بداية اللقاء
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