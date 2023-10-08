انتهت الدوري المصري - الأهلي (3) (1) الإسماعيلي.. فوز جديد

الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 18:43

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي والأهلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

تبدأ المباراة في السابعة مساءً على استاد برج العرب في الإسكندرية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة:
تشكيل الإسماعيلي - تغيير وحيد ضد الأهلي.. وياو أنور يقود الهجوم تشكيل الأهلي - عودة رضا سليم على مقاعد البدلاء أمام الإسماعيلي الأهلي ضد الإسماعيلي - الأحمر لاستمرار الهيمنة.. والدراويش لما لم يحدث منذ 13 عاما قائمة الأهلي - عودة رضا سليم وغياب كهربا أمام الإسماعيلي

--

انتهت

ق 90: جووول ياو أنور يسجل الهدف الإسماعيلي بمتابعة لفرصة مرتدة من يد الشناوي

ق 65: جووول تاو الثالث.. عرضية طاهر وتاو يودع الكرة في الشباك

ق 64: خروج الشحات ومشاركة رضا سليم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: خطأ من معلول والشناوي يتألق ويتصدى لفرصة الإسماعيلي

ق 39: جووول الثاااني.. كوكا يمرر بينية رائعة والشحات ينفرد ويسدد على يسار فوزي

ق 30: سقوط إمام عاشور مجددا وبكاءه

ق 23: جووول أووول.. بيرسي تاو يتابع تسديدة الشحات المرتدة من القائم الأيسر في الشباك بتسديدة قوية

ق 18: إمام عاشور يتوغل ويسدد كرة قوية ويتصدى لها فوزي على مرتين

ق 6: الشحات يرسل تمريرة طولية لبيرسي تاو الذي سدد كرة من لمسة واحدة في منتصف المرمى

ق 2: ياو أنور ينفرد ويسدد كرة تمر بجوار القائم

بداية اللقاء

الأهلي الإسماعيلي الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
رضا سليم: الفوز بفارق 3 و4 أهداف ليس غريبا على الأهلي.. ونريد المزيد مؤتمر إيهاب جلال: الأهلي يمتلك الخبرة عكسنا.. وهي مباراة نتعلم منها مؤتمر كولر - الأهلي لا يعاني مشاكل دفاعية.. والنتيجة كبيرة ولكن خالد بيبو: أشعة جديدة لـ إمام في القاهرة.. والإسماعيلي مع الوقت سيصبح فريقا خطيرا خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: هكذا سنحدد موقف إمام عاشور وسامي من معسكر الإمارات الأهلي يعزز سيطرته المستمرة 13 عاما أمام الإسماعيلي بثلاثية المنيري يكشف تشخيص إصابة أحمد سامي
أخر الأخبار
رضا سليم: الفوز بفارق 3 و4 أهداف ليس غريبا على الأهلي.. ونريد المزيد 5 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - الأهلي يكتسح الفتح السعودي ويتأهل لمواجهة مصرية في البطولة العربية 9 دقيقة | كرة سلة
مؤتمر إيهاب جلال: الأهلي يمتلك الخبرة عكسنا.. وهي مباراة نتعلم منها 19 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كولر - الأهلي لا يعاني مشاكل دفاعية.. والنتيجة كبيرة ولكن 22 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: الهزيمة من أرسنال مفيدة لنا.. وغياب رودري أثر علينا سلبا 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(1) غرناطة.. فيليكس يهدر التعادل 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
خالد بيبو: أشعة جديدة لـ إمام في القاهرة.. والإسماعيلي مع الوقت سيصبح فريقا خطيرا 38 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 2 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 3 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 4 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر