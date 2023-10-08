مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) مانشستر سيتي.. خطيرة بجوار القائم

لم يفز أحد.. وست هام يتعادل مع نيوكاسل و"الرجل الكوري" يخطف نقطة من أستون فيلا

رغم ثنائية صلاح.. ليفربول يفشل في الحفاظ على تقدمه ويتعادل مع برايتون

تشكيل أرسنال - ساكا خارج مواجهة مانشستر سيتي.. ونيكيتياه يقود الهجوم

تشكيل سيتي - لويس يعوض رودري أمام أرسنال.. والثنائي المعتاد في الهجوم

صلاح يعادل فان بيرسي ويساوي برايتون مع مانشستر يونايتد في قائمة ضحاياه

انتهت الدوري الإنجليزي - برايتون (2)-(2) ليفربول

تشكيل ليفربول - إليوت أساسي.. وصلاح مع نونيز في الهجوم

رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام برايتون