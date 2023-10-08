مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) مانشستر سيتي.. خطيرة بجوار القائم
الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 18:28
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية لمباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في قمة منافسات الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي.
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ق 26 تسديدة من نكيتياه ولكن تمر بجوار القائم
ق 17 جوليان ألفاريز ضغط بقوة على الحارس رايا أمام المرمى وارتطمت الكرة بقدمه ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.
ق 8 جابريل جيسوس سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين وتصدى لها جفارديول لتمر الكرة لخارج الملعب.
ق 6 جفارديول يسدد من متابعة ولكن رايس يبعدها على الخط
بداية المباراة
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