انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية لمباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في قمة منافسات الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي.

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ق 87 جوووووووووول مارتينيلي يسدد على يمين إيدرسون من خارج المنطقة.. 1-0

ق 75 تاكيهيرو تومياسو وكاي هافيرتز وتوماس بارتي بدلا من أوليكساندر زينشنكو وإدوارد نكيتياه وجورجينيو

ق68 جون ستونز وماتيوس نونيز وجيريمي دوكو بدلا من ريكو لويس وماتيو كوفاسيتش وخوليان ألفاريز

ق 63 مارتن أوديجارد سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

ق 57 جوليان ألفاريز سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وارتدت من قدم أحد المدافعين.

ق 55 صافرة الحكم تمنح مخالفة لسيتي ولكن ريكو لويس يواصل التقدم ويسجل.. هدف لا يحتسب بطبيعة الحال

ق 50 ديكلان رايس مرر الكرة للاعب مارتينيللي داخل منطقة الجزاء جهة اليسار وسدد الأخير الكرة ولكن أمسك بها الحارس إيديرسون بثبات.

ق 46 جابرييل مارتينيلي بدلا من لياندرو تروسار

استراحة

ق 26 تسديدة من نكيتياه ولكن تمر بجوار القائم

ق 17 جوليان ألفاريز ضغط بقوة على الحارس رايا أمام المرمى وارتطمت الكرة بقدمه ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

ق 8 جابريل جيسوس سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين وتصدى لها جفارديول لتمر الكرة لخارج الملعب.

ق 6 جفارديول يسدد من متابعة ولكن رايس يبعدها على الخط

بداية المباراة