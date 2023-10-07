فينيسيوس: هذا مفتاح فوزنا على أوساسونا.. وأستمتع باللعب مع بيلينجهام

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 21:31

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور

أوضح فينيسيوس جونيور أن مفتاح فوز ريال مدريد على أوساسونا هو عدم استقبال هدفا في بداية المباراة.

وفاز ريال مدريد على أوساسونا برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال جونيور لقناة ريال مدريد عقب المباراة: "في بداية المباريات في الدوري الإسباني كنا نستقبل هدفا دائما، اليوم بدأنا بشكل قوي، اعتقد أن ذلك كان مفتاح الفوز".

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وأضاف "لدنيا لاعبون يتمتعون بالقوة والسرعة، في الشوط الثاني عانى المنافس من الإرهاق، ولكن نحن دائما في القمة".

وعن تسجيل أربعة أهداف في فريق دفاعي مثل أوساسونا قال جونيور: "نحن نتدرب كل يوم على صناعة العديد الفرص، اليوم هذا حدث وسجلنا الأهداف، يجب أن نكمل على هذا النحو لنظل على صدارة ترتيب جدول الدوري".

وحول أداء جود بيلينجهام الجيد قال: "لا يصدق، هو خلق ليلعب لريال مدريد ويضع بصمته على حقبة في أعظم فريق في العالم، تفاهمنا لبعضنا البعض؟، أتمنى أن يستمر ذلك لأعوام عديدة، سعيد باللعب بجانب بيلينجهام وهو واحد من أفضل اللاعبين ونستمتع جميعا به".

وسجل جونيور ثلاثة أهداف وصنع آخر في سبع مباريات شارك فيها مع النادي الملكي في جميع البطولات خلال الموسم الجاري.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني بـ24 نقطة قبل فترة التوقف.

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