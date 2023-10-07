مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(1) مودرن فيوتشر.. جنش يتصدى لركلة الجزاء
السبت، 07 أكتوبر 2023 - 18:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة طلائع الجيش ضد مودرن فيوتشر في الجولة الثالث من الدوري المصري الممتا.
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ق51. جنش يتصدى لكرة الجزاء التي سددها كريم طارق.
ق48. ركلة جزاء لطلائع الجيش ارتكبها محمود رزق
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق44. جوووووول أول لفيوتشر عن طريق عمر كمال عبد الواحد بتسديدة صاروخية بيسراه من خارج منطقة الجزاء.
ق4. تسديدة أرضية من كريم طارق ترتد من القائم.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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