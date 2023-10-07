مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(0) مودرن فيوتشر.. القائم يمنع الأول

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 18:47

كتب : FilGoal

غنام محمد - فيوتشر - كريم طارق - الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة طلائع الجيش ضد مودرن فيوتشر في الجولة الثالث من الدوري المصري الممتا.

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ق4. تسديدة أرضية من كريم طارق ترتد من القائم.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مودرن فيوتشر طلائع الجيش الدوري المصري الممتاز
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