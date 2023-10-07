مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (0) (0) الزمالك.. عواد يتألق

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الـ 12 برصيد نقطتين بعد تعادلين مع بيراميدز والمقاولون العرب.

ويتذيل البنك الأهلي الترتيب بدون رصيد من النقاط حيث خسر من طلائع الجيش وبيراميدز ودون أن يسجل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 17: عواد يتألق ويتصدى لمقصية أسامة فيصل

ق 6: فرصة أولى مهدرة بتسديدة زيزو تمر بجوار القائم

بداية اللقاء