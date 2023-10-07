مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي يواجه الزمالك

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 18:46

كتب : FilGoal

الزمالك - البنك الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الـ 12 برصيد نقطتين بعد تعادلين مع بيراميدز والمقاولون العرب.

ويتذيل البنك الأهلي الترتيب بدون رصيد من النقاط حيث خسر من طلائع الجيش وبيراميدز ودون أن يسجل.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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بداية اللقاء

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