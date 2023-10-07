مباشر كرة يد – الأهلي (16)-(11) جيه إس كيه الكونغولي.. نهائي بطولة إفريقيا

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 17:09

كتب : FilGoal

فريق الأهلي - كرة يد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي وجيه إس كيه في نهائي إفريقيا لكرة اليد.

وتأهل الأهلي لنهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد بعد الفوز على بي إم سي الكونغولي في نصف النهائي بنتيجة 37-24.

ويأمل الأهلي في حصد اللقب لأول مرة منذ 2016 عندما فاز على الترجي التونسي آنذاك.

ويعد الأهلي ثالث أكثر فريق تحقيقا للقب برصيد 5 ألقاب في المركز الثالث بعد الزمالك (12) ومولودية الجزائر (11).

وستنطلق المباراة في الساعة الخامسة والنصف مساء.

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نهاية الشوط الأول: الأهلي 16-11 جيه إس كيه

15-11 للأهلي

12-8

11-7

11-6

9-5

8-5

8-4 للأهلي

3-3

2-2

2-1

2-0

1-0 للأهلي

بداية المباراة

كرة يد الأهلي
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