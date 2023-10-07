مباشر الدوري الإسباني – ريال مدريد (1)-(0) أوساسونا.. خوسيلو يهدر الهدف الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجولة التاسعة من الدوري الإسباني بين ريال مدريد وأساسونا التي تقام في ملعب سانتياجو برنابيو.

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ق46 خوسيلو يهدر انفرادا بعد خطأ قاتل من مدافع أوساسونا وضعه في حالة 1 على 1 مع حارس المرمى

بداية الشوط الثاني

انتهاء الشوط الأول

ق44 خوسيلو يهدر فرصة أمام المرمى بعد عرضية من لوكا مودريتش

ق41 تسديدة قوية من جون مونكايولا لاعب أوساسونا من خارج الـ18 وتمر بجانب المرمى

ق23 فينيسيوس جونيور يسدد كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء لكن تذهب أعلى المرمى

ق8 جووووووول جود بيلينجهام يسجل الهدف الأول لريال مدريد

بداية المباراة