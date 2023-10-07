مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) (1) برينتفورد.. خروج راشفورد
السبت، 07 أكتوبر 2023 - 16:35
كتب : FilGoal
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ق 62: خروج راشفورد
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 20: جووول أووول.. جانسين يسجل هدف برينتفورد
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