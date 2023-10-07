مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) (1) برينتفورد.. خروج راشفورد

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 16:35

كتب : FilGoal

راسموس هويلوند - مانشستر يونايتد وجالاتا سراي

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ق 62: خروج راشفورد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 20: جووول أووول.. جانسين يسجل هدف برينتفورد

مانشستر يونايتد تشيلسي الدوري الإنجليزي برينتفورد بيرنلي
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