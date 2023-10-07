مباشر الدوري المصري - الداخلية (0)-(2) المصري.. جوووول ثااان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الداخلية والمصري في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

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ق48. جووووول الثاني للمصري عن طريق مروان حمدي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. العارضة تمنع الثاني برأسية من مروان حمدي.

ق42. مرور رائع من مروان حمدي الذي سدد كرة أرضية تصدى لها الزنفلي بالقدم.

ق7. جوووول أول للمصري عن طريق ميدو جابر بمتابعة لكرة تصدى لها الحارس محمود الزنفلي من رأسيته.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل