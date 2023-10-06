مباشر دربي جدة - الاتحاد (0) - (0) الأهلي.. هدف غير محتسب
الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 20:53
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي أمام الاتحاد في دربي مدينة جدة ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.
ويعود الفرنسي كريم بنزيمة لتشكيل اتحاد جدة الأساسي، فيما يقود رياض محرز تشكيل أهلي جدة.
ويقدم لكم تغطية حية ومباشرة لمباراة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي.
لمتابعة مباراة اتحاد جدة أمام الأهلي دقيقة بدقيقة اضغط هنا.
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