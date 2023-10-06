مباشر دربي جدة - الاتحاد (0) - (0) الأهلي.. هدف غير محتسب

يلعب الأهلي أمام الاتحاد في دربي مدينة جدة ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويعود الفرنسي كريم بنزيمة لتشكيل اتحاد جدة الأساسي، فيما يقود رياض محرز تشكيل أهلي جدة.

ويقدم لكم تغطية حية ومباشرة لمباراة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي.

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