مباشر الدوري المصري - فاركو (2) (2) سيراميكا كليوباترا.. جووول سيف تيري
الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 18:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو وسيراميكا كليوباترا في الجولة الثالثة من الدوري المصري.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــا.
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ق 44: جووول سيف تيري يسجل التعادل من انفراد بعد بينية أحمد فؤاد
ق 40: جووول وليد علي يسجل هدف تقليص الفارق بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء
ق 19: جووول الثاااني.. أحمد قندوسي ينفرد ويسدد في الشباك
ق 10: جون إيبوكا يسجل الهدف الأول
بداية اللقاء
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