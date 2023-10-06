انتهت الدوري المصري - فاركو (2) (2) سيراميكا كليوباترا.. تعادل

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 18:49

كتب : FilGoal

هدف أحمد قندوسي الأول مع سيراميكا ضد فاركو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو وسيراميكا كليوباترا في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: جووول سيف تيري يسجل التعادل من انفراد بعد بينية أحمد فؤاد

ق 40: جووول وليد علي يسجل هدف تقليص الفارق بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء

ق 19: جووول الثاااني.. أحمد قندوسي ينفرد ويسدد في الشباك

ق 10: جون إيبوكا يسجل الهدف الأول

بداية اللقاء

فاركو سيراميكا الدوري المصري
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