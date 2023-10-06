مؤتمر تين هاج - أزمة مانشستر يونايتد.. وموقف أنتوني وريجيلون

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 18:42

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - مانشستر يونايتد وجالاتا سراي

تحدث إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن غيابات فريقه وأزمة النتائج الأخيرة في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة برينتفورد.

وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي: "المشكلة التي نعاني منها هي الاستمرارية. في الكثير من أجزاء المباريات نقوم بالعمل الصحيح ولكن في لحظات معينة نعاني ولا يمكننا النجاة منها".

وأضاف "الأمر صعب ولكننا ننظر ونحلل باستمرار. تحدثنا عن كل شيء فيما يخص التحسن. هناك أكثر من عامل على رأسهم التركيز".

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وعن مستجدات غيابات الفريق قال: "أنتوني جاهز للبداية. أما سيرخيو ريجيلون فلن يكون جاهزا لمباراة الغد".

وعن ماركوس راشفورد وغيابه عن التسجيل قال: "حين لا يسجل المهاجمون يحتاجون للحظة وستأتي. إنه يملك الخبرة وحين يفعل الأشياء بشكل صحيح وكذلك الفريق، سيتولد الزخم وسينفجر".

وواصل "الكل يعرف جودة راشفورد، وهو يتواجد في مواقع جيدة. الآن هو يعاني بعض الشيء ولكن ذلك سيمر، والكل في مانشستر يونايتد يدعمه".

واختتم "المستوى تراجع وهناك أسباب لذلك ولكنه ليس مقبولا. يجب أن نقاتل ونساعد بعضنا البعض وسنلعب بشكل أفضل".

ويلعب مانشستر يونايتد ضد برينتفورد ضمن منافسات الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الشياطين الحمر المركز العاشر برصيد 9 نقاط بعد تلقيه للهزيمة الرابعة حتى الآن في 7 مباريات.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي إريك تين هاج
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