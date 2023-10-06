كرة يد - الأهلي يصل للنهائي إفريقيا من أجل اللقب السادس

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 16:48

كتب : FilGoal

الأهلي - يد

تأهل الأهلي لنهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد بعد الفوز على بي إم سي الكونغولي في نصف النهائي بنتيجة 37-24.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم الأهلي بنتيجة 20-12.

وسيلتقي الأهلي في النهائي مع جيه إس كيه الكونغولي الذي فاز على فاب الكاميروني بنتيجة 29-24.

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وسيقام النهائي غدا السبت في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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ويأمل الأهلي حصد اللقب لأول مرة منذ 2016 عندما فاز على الترجي التونسي آنذاك.

ويعد الأهلي ثالث أكثر فريق تحقيقا للقب برصيد 5 ألقاب في المركز الثالث بعد الزمالك (12) ومولودية الجزائر (11).

الأهلي بطولة إفريقيا لكرة اليد بي إم سي الكونغولي
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