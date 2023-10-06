مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-10-2023 والقنوات الناقلة.. مباراتان بالدوري واتحاد جدة ضد الأهلي

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 10:50

كتب : FilGoal

هدف رونالدو في شباك النصر

يشهد اليوم الجمعة إقامة العديد من المباريات محليا وعربيا.

ففي الدوري المصري سيواجه الاتحاد السكندري منافسه الجونة في الرابعة عصرا عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

أما عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" سيواجه فاركو منافسه سيراميكا كليوباترا.

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وفي الدوري السعودي سيواجه النصر منافسه أبها عبر قناة "إس إس سي سبورت إكسترا 1" في السادسة مساء.

أما في التاسعة مساء وعبر قناة "إس إس سي سبورت 1" سيواجه اتحاد جدة منافسه الأهلي.

وفي البطولة العربية لكرة السلة سيواجه الأهلي منافسه بيروت في السابعة مساء.

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