استراحة الدوري الأوروبي – ليفربول (1)-(0) سانت جيلواز.. نهاية الشوط الأول
الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 21:18
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وسانت جيلواز التي تقام في ملعب أنفيلد في ثاني جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.
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ق 44 جوووول رايان جرافينبرخ يسجل الأول بعد تمريرة من أرنولد
ق 28 ديوجو جوتا يسقط ويطالب بركلة جزاء ولكن الحكم يأمر باستمرار اللعب
ق 27 رأسية لسان جيلواز من جوستاف نيلسون تمر بجوار القائم
ق 22 رأسية من صلاح ولكن الحارس يتصدى
ق 18 تسديدة من داروين ولكن بجوار القائم
ق 16 تسديدة من داروين نونيز تمر بجوار القائم بعد تمريرة من صلاح
ق 10 جووول ولكن الراية.. داروين نونيز من وضعية تسلل يتابع تسديدة جرانفبرخ العائدة من الحارس في الشباك
ق 5 صلاح يسدد بلمسة واحدة والحارس يتصدى
بداية المباراة
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