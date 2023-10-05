استراحة الدوري الأوروبي – ليفربول (1)-(0) سانت جيلواز.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وسانت جيلواز التي تقام في ملعب أنفيلد في ثاني جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

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ق 44 جوووول رايان جرافينبرخ يسجل الأول بعد تمريرة من أرنولد

ق 28 ديوجو جوتا يسقط ويطالب بركلة جزاء ولكن الحكم يأمر باستمرار اللعب

ق 27 رأسية لسان جيلواز من جوستاف نيلسون تمر بجوار القائم

ق 22 رأسية من صلاح ولكن الحارس يتصدى

ق 18 تسديدة من داروين ولكن بجوار القائم

ق 16 تسديدة من داروين نونيز تمر بجوار القائم بعد تمريرة من صلاح

ق 10 جووول ولكن الراية.. داروين نونيز من وضعية تسلل يتابع تسديدة جرانفبرخ العائدة من الحارس في الشباك

ق 5 صلاح يسدد بلمسة واحدة والحارس يتصدى

بداية المباراة