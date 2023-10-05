انتهت الدوري الأوروبي – ليفربول (2) - (0) سانت جيلواز.. انتصار الريدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وسانت جيلواز التي تقام في ملعب أنفيلد في ثاني جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

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نهاية المباراة بانتصار ليفربول بهدفين دون رد.

ق90+2: جوووووول جوتا يسجل الهدف الثاني لليفربول.

ق80: القائم يحرم لويس دياز من هدف محقق.

خروج صلاح بين شوطي المباراة ومشاركة أليكسيس ماك أليستر بدلا منه.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

ق44: جوووول رايان جرافينبرخ يسجل الأول بعد تمريرة من أرنولد.

ق28: ديوجو جوتا يسقط ويطالب بركلة جزاء ولكن الحكم يأمر باستمرار اللعب.

ق27: رأسية لسان جيلواز من جوستاف نيلسون تمر بجوار القائم

ق22: رأسية من صلاح ولكن الحارس يتصدى.

ق18: تسديدة من داروين ولكن بجوار القائم.

ق16: تسديدة من داروين نونيز تمر بجوار القائم بعد تمريرة من صلاح.

ق10: جووول ولكن الراية.. داروين نونيز من وضعية تسلل يتابع تسديدة جرانفبرخ العائدة من الحارس في الشباك.

ق5: صلاح يسدد بلمسة واحدة والحارس يتصدى.

بداية المباراة.