انتهت الدوري الأوروبي – ليفربول (2) - (0) سانت جيلواز.. انتصار الريدز
الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 21:18
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وسانت جيلواز التي تقام في ملعب أنفيلد في ثاني جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.
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نهاية المباراة بانتصار ليفربول بهدفين دون رد.
ق90+2: جوووووول جوتا يسجل الهدف الثاني لليفربول.
ق80: القائم يحرم لويس دياز من هدف محقق.
خروج صلاح بين شوطي المباراة ومشاركة أليكسيس ماك أليستر بدلا منه.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.
ق44: جوووول رايان جرافينبرخ يسجل الأول بعد تمريرة من أرنولد.
ق28: ديوجو جوتا يسقط ويطالب بركلة جزاء ولكن الحكم يأمر باستمرار اللعب.
ق27: رأسية لسان جيلواز من جوستاف نيلسون تمر بجوار القائم
ق22: رأسية من صلاح ولكن الحارس يتصدى.
ق18: تسديدة من داروين ولكن بجوار القائم.
ق16: تسديدة من داروين نونيز تمر بجوار القائم بعد تمريرة من صلاح.
ق10: جووول ولكن الراية.. داروين نونيز من وضعية تسلل يتابع تسديدة جرانفبرخ العائدة من الحارس في الشباك.
ق5: صلاح يسدد بلمسة واحدة والحارس يتصدى.
بداية المباراة.