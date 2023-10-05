مباشر الدوري المصري - سموحة (1) (1) المقاولون العرب.. جووول التعااادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة والمقاولون العرب في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

المباراة تبدأ في السابعة مساءً على استاد الإسكندرية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

--

ق 28: جووول التعادل. جوزيف اواشايا يسجل من ركلة جزاء

ق 27: ركلة جزاااء للمقاولون العرب

ق 17: جووول مصطفى البدري يسجل الهدف الأول بعد خطأ دفاعي فادح

بداية اللقاء