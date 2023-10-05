مباشر الدوري المصري - زد (3)-(3) بلدية المحلة.. العارضة تمنع الرااابع
الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 15:43
كتب : FilGoal
يستضيف نادي زد فريق بلدية المحلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.
وحقق زد الفوز في أول جولتين بينما حصد بلدية المحلة 3 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق 81: العارضة تمنع الرابع
ق 61: جووول الثاااالث من ركلة جزاء عبد الرحمن سمانة
ق 51: بطاقة حمراء لماجد هاني بعد تدخل قوي أثناء عرقلة لاعب زد
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق44 جووووووول برأسية من شادي حسين
ق26 جووووووول حسام أشرف يسجل التعادل
ق24 جووووووول زيكو يسجل مجددا
ق13 جوووووول زيكو يعادل النتيجة سريعا
ق11 جوووووول فيبو حكيم يفتتح التسجيل للبلدية
ق9 مصطفى زيكو يسدد من داخل منطقة الجزاء ولكن يتصدى محمود ماهر ويحولها لركنية
انطلاق المباراة
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