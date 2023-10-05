مباشر الدوري المصري - زد (2)-(2) بلدية المحلة.. جووووول حسام أشرف

الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 15:43

كتب : FilGoal

زد ضد بلدية المحلة

يستضيف نادي زد فريق بلدية المحلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

وحقق زد الفوز في أول جولتين بينما حصد بلدية المحلة 3 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق26 جووووووول حسام أشرف يسجل التعادل

ق24 جووووووول زيكو يسجل مجددا

ق13 جوووووول زيكو يعادل النتيجة سريعا

ق11 جوووووول فيبو حكيم يفتتح التسجيل للبلدية

ق9 مصطفى زيكو يسدد من داخل منطقة الجزاء ولكن يتصدى محمود ماهر ويحولها لركنية

انطلاق المباراة

نادي زد بلدية المحلة الدوري المصري
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