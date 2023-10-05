انتهت الدوري المصري - زد (3)-(3) بلدية المحلة.. نهاية لقاء مثير

الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 15:43

كتب : FilGoal

زد ضد بلدية المحلة

يستضيف نادي زد فريق بلدية المحلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

وحقق زد الفوز في أول جولتين بينما حصد بلدية المحلة 3 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

------------------

انتهت

ق 81: العارضة تمنع الرابع

ق 61: جووول الثاااالث من ركلة جزاء عبد الرحمن سمانة

ق 51: بطاقة حمراء لماجد هاني بعد تدخل قوي أثناء عرقلة لاعب زد

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 جووووووول برأسية من شادي حسين

ق26 جووووووول حسام أشرف يسجل التعادل

ق24 جووووووول زيكو يسجل مجددا

ق13 جوووووول زيكو يعادل النتيجة سريعا

ق11 جوووووول فيبو حكيم يفتتح التسجيل للبلدية

ق9 مصطفى زيكو يسدد من داخل منطقة الجزاء ولكن يتصدى محمود ماهر ويحولها لركنية

انطلاق المباراة

نادي زد بلدية المحلة الدوري المصري
نرشح لكم
أحمد عبد الرؤوف: أعتذر عن الدخول للملعب بعد طرد ماجد هاني مباشر الدوري المصري - سموحة (1) (1) المقاولون العرب.. جووول التعااادل التشكيل - فادي فريد في هجوم سموحة.. وثنائي يقود المقاولون العرب 6 أهداف وطرد.. بداية زد المثالية تصطدم بتعادل أمام بلدية المحلة تشكيل زد - زيكو وشادي حسين يقودان الهجوم.. وحسام أشرف أساسي لـ بلدية المحلة أحمد سليمان: وكيل فتوح عليه علامات استفهام واللاعب مستمر في الزمالك.. والملف الأهم موعد مباريات الخميس 5 أكتوبر 2023.. الدوري المصري وليفربول في أوروبا مؤتمر كولر: نسعى لتأهيل موديست وإمام استغل قدراته.. ولن أغير الخطة بسبب ميزة للاعب
أخر الأخبار
وزير الرياضة: نثق في نجاح ملف ملف السعودية لكأس العالم 2034 2 دقيقة | السعودية
قوة ضاربة أخرى قادمة.. جويل إمبيد يختار تمثيل منتخب أمريكا للسلة في أولمبياد باريس 8 دقيقة | كرة سلة
أحمد عبد الرؤوف: أعتذر عن الدخول للملعب بعد طرد ماجد هاني 18 دقيقة | الدوري المصري
إيمانويل بيتي: لا أفهم لماذا يبدأ هافيرتز مباريات أرسنال 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - سموحة (1) (1) المقاولون العرب.. جووول التعااادل 41 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - فادي فريد في هجوم سموحة.. وثنائي يقود المقاولون العرب 48 دقيقة | الدوري المصري
دي ليخت: الفوز بدوري الأبطال مع بايرن أكثر من يوفنتوس.. ذلك جعلني أنتقل 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
6 أهداف وطرد.. بداية زد المثالية تصطدم بتعادل أمام بلدية المحلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 2 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 3 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر 4 دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي يقصي بطل المغرب.. وتأهل الوداد