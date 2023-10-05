مؤتمر فيتوريا عن سر اختيار المعسكر خارج مصر ومعيار ضم حراس المرمى

كشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن أسباب إقامة معسكر أكتوبر خارج مصر.

وأشار فيتوريا إلى أن السبب الرئيسي يعود لرغبته في التعود على أجواء أمم إفريقيا المقرر إقامتها في يناير المقبل بكوت ديفوار.

وكان فيتوريا قد أعلن عن قائمة المنتخب والتي تضم 25 لاعبا استعدادا لمعسكر أكتوبر. (من هنا)

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "مباراة تونس سمحت لنا بتنفيذ نظام جديد في خطة اللعب، وهذا أكد لي قدرة اللاعبين على استخدام أي أسلوب مختلف ولذلك كان المعسكر الأخير مهم جدا".

وتابع "فيديو مصطفى محمد بتسجيل هدف من ركلة حرة مع فريقه بنفس طريقة تدريبه في المنتخب، لم يكن الأمر مقصودا بنشره ولم نطلب منه شيئا وربما عرضه من منطلق فكاهي ليس أكثر".

وأوضح فيتوريا "لكي أكون واضحا جئت إلى هنا بعقد حتى عام 2026 من أجل إعداد المنتخب لكأس العالم".

وشدد المدرب البرتغالي "لا أتفق أن مواجهة تونس أول مباراة قوية أو صعبة للمنتخب خلال قيادتي له، لعبنا ضد بلجيكا وأيضا أمام غينيا في ظروف صعبة، لقاء تونس كان صعبا بسبب عدم بدء الموسم لأغلب اللاعبين لدينا".

أما عن اختيار أبو ظبي للمعسكر أجاب فيتوريا "هدفنا من المعسكر المقبل خلق نفس الظروف التي ستواجهنا في أمم إفريقيا، تجمع المعسكر سيكون خارج مصر".

وأضاف "كما نخوض مباراتين بنفس المستوى الذي قد نواجهه في البطولة وإقامة المباراتين على ملاعب تستقبل جماهير قد تصل إلى 40 ألف مشجع".

وواصل "آخر مباراة رسمية في الدوري ستكون يوم 8 هذا الشهر ثم سنلعب مباراتين وديتين الأولى يوم 12 والأخرى 16 وهو نفس نسق مباريات أمم إفريقيا تقريبا بخوض مباراة كل 4 أيام".

وتابع "نريد تجهيز اللاعبين ذهنيا وبدينا وسيكون المعسكر المقبل اختبار للاعبين لقدرتهم على خوض مباريات صعبة على نفس مستوى أمم إفريقيا".

أما عن قائمة المنتخب "نراقب العديد من اللاعبين المصريين، سعيد بعودة النني وتريزيجيه، وأيضا إمام عاشور الذي عاد مجددا بعد التعافي من الإصابة والمشاركة في المباريات".

وشدد "أمم إفريقيا تعتبر من المنافسات الصعبة جدا وهناك منتخبات تمتلك لاعبين يخوضون مستويات عالية جدا، حتى أن المنتخبات التي يقال عليها صغيرة تكون منظمة جدا، وتفاصيل بسيطة تؤثر على النتائج".

وبسؤاله عن سبب اختيار أبو جبل وصبحي أوضح "معياري في اختيار ثلاثي حراسة المرمى هي ثنائي يمتلكون الخبرة والثالث صغير السن، صبحي شارك في كل المباريات باستثناء لقاء وحيد ونحن معجبون به جدا، أعتقد أنه حارس المرمى الوحيد الأقل من 25 عاما ويشارك في الدوري المصري".

واختتم فيتوريا تصريحاته "هناك ستة حراس مرمى أراقبهم ومعجب بمستواهم وقد يتم الاستعانة بهم في أي وقت".

ويدخل منتخب مصر معسكرا في أبو ظبي بأكتوبر الجاري ويخوض مباراتين وديتين.

إذ يواجه الفراعنة منتخب زامبيا يوم 12 أكتوبر قبل مواجهة الجزائر يوم 16 من الشهر نفسه.

وتضم قائمة منتخب مصر سبعة لاعبين من فريق الأهلي.