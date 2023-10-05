مباشر كرة سلة - الاتحاد (58)-(26) الأهلي القطري.. الفترة الثالثة

يلعب الاتحاد السكندري ثالث مبارياته في دور المجموعات بالبطولة العربية لكرة السلة أمام الأهلي القطري.

وكان الاتحاد قد تغلب على كل من اتحاد العاصمة الجزائري ودينامو اللبناني.

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الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية

الفارق يتسع 58-26

الفترة الثانية

ق0:00 تقدم الاتحاد بنتيجة 31-15

ق7:20 تفوق سكندري في البداية 8-2

الفترة الأولى

انطلاق المباراة