مباشر كرة سلة - الاتحاد (58)-(26) الأهلي القطري.. الفترة الثالثة
الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 14:06
كتب : FilGoal
يلعب الاتحاد السكندري ثالث مبارياته في دور المجموعات بالبطولة العربية لكرة السلة أمام الأهلي القطري.
وكان الاتحاد قد تغلب على كل من اتحاد العاصمة الجزائري ودينامو اللبناني.
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الفترة الثالثة
نهاية الفترة الثانية
الفارق يتسع 58-26
الفترة الثانية
ق0:00 تقدم الاتحاد بنتيجة 31-15
ق7:20 تفوق سكندري في البداية 8-2
الفترة الأولى
انطلاق المباراة
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