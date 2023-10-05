موعد مباريات الخميس 5 أكتوبر 2023.. الدوري المصري وليفربول في أوروبا

الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 10:20

كتب : FilGoal

سموحة - الجونة

يشهد اليوم الخميس الموافق 5 أكتوبر من 2023 عددا من المنافسات المختلفة.

وتنطلق منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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الدوري المصري

يستضيف زد فريق بلدية المحلة في تمام الرابعة عصرا على استاد القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

كما يحل المقاولون العرب ضيفا على سموحة في تمام السابعة مساء على استاد الإسكندرية ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الأوروبي

تنطلق منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي.

ويحل برايتون ضيفا على مارسيليا في أقوى مباريات المجموعة وتقام في الثامنة إلا ربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يستضيف ليفربول فريق رويال يونيو سان جيلواز في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر بي إن سبورتس 1.

ويستضيف روما فريق سيرفيتي في تمام العاشرة مساء على ملعب الأولمبيكو ويذاع عبر بي إن سبورتس 2.

كرة سلة

يلعب الاتحاد السكندري أمام فريق الأهلي القطري في تمام الثانية عصرا ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة العربية.

ويذاع اللقاء عبر قناة دبي الرياضية.

ونجح الاتحاد في تحقيق الفوز بأول جولتين.

الدوري المصري كرة سلة الدوري الأوروبي بلدية المحلة
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