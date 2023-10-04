مباشر كأس مصر - الأهلي (0)-(0) إنبي.. انطلاق المباراة
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 20:42
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي ضد إنبي في نصف نهائي كأس مصر بالمباراة المقرر إقامتها على استاد القاهرة.
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انطلاق المباراة
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