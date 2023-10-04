مباشر البطولة العربية سلة - الأهلي (40)-(41) مجد طنجة.. نهاية الفترة الثانية
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 18:21
كتب : FilGoal
يلعب فريق رجال الأهلي لكرة السلة أمام مجد طنجة المغربي في ثالث جولات البطولة العربية للأندية والمقامة في قطر.
وكان الأهلي قد تغلب على دجلة العراقي والاتحاد الليبي في أول جولتين.
لمشاهدة المباراة من هنا
-----------------
نهاية الفترة الثانية
ق00:00 تأخر الأهلي بنتيجة 40-41
ق2:25 تقدم مجد طنجة 36-41
ق6:58 الأهلي يقلص فارق التسع نقاط وتقدم مجد طنجة 31-28
الفترة الثانية
نهاية الفترة الأولى بتأخر الأهلي 20-22
ق3:45 تقدم أول للفريق المغربي 13-12
ق5:20 تقدم الأهلي 9-5 وتألق عمر طارق
الفترة الأولى
انطلاق المباراة بعد قليل
نرشح لكم
سلة - بعد قيده في الزمالك وسموحة.. أحقية طلائع الجيش في ضم خانكا كرة سلة - هشام نصر يعلن تجديد أو جي مايو مع الزمالك كرة سلة - الاتحاد يحسم قمة مجموعته بالفوز على دينامو في البطولة العربية انتهت البطولة العربية سلة - الاتحاد (96) - دينامو (89).. الأخضر يحسم قمة المجموعة كرة سلة - الأهلي يحقق ثاني انتصاراته بالفوز على الاتحاد الليبي في البطولة العربية كرة سلة - الاتحاد يستهل مشواره في البطولة العربية باكتساح اتحاد العاصمة الجزائري انتهت كرة سلة - الأهلي (65)-(55) الاتحاد الليبي.. الاتحاد السكندري (89)-(53) اتحاد الجزائر كرة سلة - الأهلي يستهل مشواره عربيا بالتغلب على دجلة العراقي
أخر الأخبار
الرياضية: فيجا وكيسي جاهزان لدربي جدة 47 دقيقة | السعودية