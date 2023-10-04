مباشر البطولة العربية سلة - الأهلي (40)-(41) مجد طنجة.. نهاية الفترة الثانية

يلعب فريق رجال الأهلي لكرة السلة أمام مجد طنجة المغربي في ثالث جولات البطولة العربية للأندية والمقامة في قطر.

وكان الأهلي قد تغلب على دجلة العراقي والاتحاد الليبي في أول جولتين.

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نهاية الفترة الثانية

ق00:00 تأخر الأهلي بنتيجة 40-41

ق2:25 تقدم مجد طنجة 36-41

ق6:58 الأهلي يقلص فارق التسع نقاط وتقدم مجد طنجة 31-28

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى بتأخر الأهلي 20-22

ق3:45 تقدم أول للفريق المغربي 13-12

ق5:20 تقدم الأهلي 9-5 وتألق عمر طارق

الفترة الأولى

انطلاق المباراة بعد قليل