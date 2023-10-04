فيتوريا يتحدث عن المنافسة الصعبة في أمم إفريقيا وأهمية صلاح ومتى يرحل عن المنتخب

تحدث روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر في حوار مطول عن المنافسة القوية في أمم إفريقيا.

وأشاد فيتوريا بجودة محمد صلاح وأهميته لمنتخب مصر ودوره في رفع مستوى اللاعبين والمدربين.

وقال فيتوريا عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية: "تجربة النصر السعودي كانت رائعة بالانتقال من العالم الغربي إلى العربي، وأنا سعيد بتلك التجربة والانفتاح السعودي هذا الموسم بضم أبرز النجوم".

وتابع "مررت بسلسلة تجارب للتتويج بالألقاب مع بنفيكا ثم في السعودية وشاركت في الدوري الأوروبي ودوري الأبطال وساهمت في منح فرص لبعض اللاعبين الشباب، وفرصة العمل مع المنتخبات تمنحك فرصة للهدوء والتفكير أكثر عن المشاركة من بطولة لأخرى في الموسم مع الأندية بصورة متتالية".

أما عن قيادة مصر أوضح "عندما عرض حازم إمام عليّ مشروع منتخب مصر، قلت فلنفعلها ونتبنى هذا المشروع وتلك المهمة".

وشدد فيتوريا "كان شرف كبير أن أحظى بتعاقد لمدة 4 سنوات وبالفعل هناك رؤية تخص كأس العالم 2026، أقوم بعملي في المباريات وأقدم وجوها شابة بالإضافة لأصحاب الخبرة وأيضا عرضت بعض الأفكار على اتحاد الكرة".

وواصل "الظروف المساعدة على العمل كانت مفيدة لنا في مصر، وشخصيا تفاجئت بالروح الإيجابية خلال فترة زمنية قصيرة، وأرى أن المكسب الأكبر هو تحقيق نموذج اللعب مع المنتخب واستيعاب اللاعبين لأفكارنا في وقت قصير".

وعن تأقلمه سريعا أوضح "نجاح المدربين البرتغاليين هنا يمنح الناس ثقة عند التعاقد مع مدرب برتغالي آخر، مانويل جوزيه يحظى بشعبية كبيرة هنا، نحن - البرتغاليون- لدينا قدرة هائلة في التأقلم بالإضافة أن هناك الكثير المتشابهة بيننا وبين المصريين وهذا ما يساعدني حتى في الملعب".

وبسؤاله عن طريقة لعبه الهجومية أجاب "لا أحد يفوز بالألقاب وهو يفكر فقط في الهجوم، ولكن الهجوم الجيد يفوز بالمباريات والاهتمام بالدفاع أيضا يمنح الألقاب، الدفاع هو فن أيضا وعنصر مهم ونحافظ على هذا التوازن دائما".

وأوضح "رؤيتي للعب هجومية نعم ولكنها تظل متوازنة، واللاعبون يعلمون أننا نحافظ على ذلك التوازن".

أما عن ضغط قيادة منتخب مصر فأوضح "هذا ضغط تتعامل معه دائما سواء كنت لاعبا أو مدربا، الفوز بكأس الأمم ليس سهلا على أي منتخب وهناك منتخبات قوية للغاية ولكن جوهر فكرتنا هو السعي للقب وهو ما أريد تحقيقه منذ يومي الأول، وسنعمل دائما من أجل الفوز".

وبسؤاله عن حظوظ المنافسة على أمم إفريقيا "أنا أعلم أن مصر لديها 7 ألقاب من أمم إفريقيا ولكن أريد أن تكون رسالتي النهائية واضحة وهي أننا سنقاتل من البداية حتى النهاية في أمم إفريقيا ولكن هناك عوامل أخرى مؤثرة مثل القرعة وفي أي مدينة سنلعب وقائمة اللاعبين والغائبين وأتمنى أن يحالفنا الحظ في النهاية".

وتابع "أراقب مجموعة من اللاعبين هنا في مصر يمكننهم دعمنا خصوصا من المنتخبات الأقل في الفئة العمرية، ما أود قوله للجماهير أن هناك مواهب واعدة هنا وأعلم ما أقوله بسبب تعاملي من قبل مع مواهب باتت من النجوم حاليا مثل جواو فيليكس وروبن دياش وإيدرسون وريناتو سانشيز وغيرهم".

وأضاف فيتوريا "سيخوض المنتخب الأولمبي منافسات الأولمبياد وهذا سيمنحهم الخبرات ومن حسن الحظ أن هناك عدد من اللاعبين الشباب يلعبون في الدوري هذا الموسم وهذا مهم وأعتقد أنهم سيتطورون".

محمد صلاح

وبسؤاله عن جودة محمد صلاح أوضح فيتوريا "صلاح من نوعية اللاعبين الذين يمثلون أهمية قصوى لمنتخباتهم مثل ميسي ورونالدو ونيمار، وهؤلاء يمنحون منتخباتهم قوة كبرى ونحن فخورون بامتلاك لاعب مثله، فوجوده يرفع مستوى تطلع الجميع سواء لاعبين أو مدربين، الكل يريد أن يصبح في مستوى أعلى ليواكب أدائه".

وأضاف "أحب صلاح للغاية داخل وخارج الملعب، هو يمثل كل ما يجب أن يتوافر في الملعب ويتحلى بخفة الظل خارج الملعب بالإضافة إلى تركيز هائل على المستوى المهني".

وتابع فيتوريا"صلاح خرج من مصر منذ ما يقرب من 12 عاما وليس من السهل أن يوجد لاعب مثله حتى في البلدان الأخرى، نحن في البرتغال مثلا كنا نملك أوزيبيو ثم فيجو وحاليا رونالدو".

وواصل "حتى يظهر صلاح جديد في مصر يجب إضافة بعض العناصر لتركيبة اللاعب هنا مثل ارتفاع مستوى التعليم للاعب والتدريبات وجودتها".

الاحتراف

وكشف فيتوريا "لدينا هنا أندية قوية ولها صيتا هائلا مثل الزمالك والأهلي وبيراميدز وفيوتشر، ونحن هنا في مفترق الطرق بين رغبة اللاعبين في الاحتراف ومنح الفرصة للاعبين الشباب".

وشدد "إذ كنا نريد للاعبين الالتحاق بأندية كبرى في أوروبا فلن يحدث ذلك في سن الـ25 أو 25 ولكن سن أصغر وهو الواقع الذي يجب أن نفهمه لتواجد صلاح جديد لذلك يجب منح الفرصة للاعبين الشباب في الاحتراف في سن أصغر منذ السابعة عشر على سبيل المثال".

وتابع "إذا استمر اللاعب في مصر حتى عمر الـ23 سيكون من الصعب للغاية أن ينتقل إلى فريق كبير في أوروبا".

وأضاف فيتوريا "قناعاتي أنني قدمت إلى مصر لخوض هذا التحدي، قد أربح أو أخسر ولكن رغبتي كانت خوض التحدي، وبالفعل وصلت لي عروض من جهات مختلفة ولكني سعيد هنا وبالتالي لن أكون الراغب في الرحيل".

واختتم المدير الفني لمنتخب مصر تصريحاته "أحب وجودي في مصر كثيرا ويمكننا أن نكون في وضع أفضل، عندما أشعر أنني لست في أفضل حال سأطلب الرحيل".