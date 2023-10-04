الموعد الجديد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 14:23

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي ضد إنبي

سيلعب الأهلي مع إنبي في نصف نهائي كأس مصر موسم 2022-2023 ولكن في موعد جديد.

تعرف على القناة الناقلة للمباراة من هــــنــــا

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