أنشيلوني: بيلينجهام يبدو في الـ 30 من عمره.. وسيطرنا على المباراة بدخول مودريتش

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 11:13

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على أن دخول لوكا مودريتش ضد نابولي جعل فريقه يسيطر على المباراة بشكل أكبر.

وحقق ريال مدريد الفوز على نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "خضنا مباراة صعبة أمام فريق قوي، صحيح لم نتنافس بشكل جيد ولكننا فعلنا ما يجب علينا فعله".

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الأربعاء 4 أكتوبر - الأهلي ضد إنبي.. ودوري أبطال أوروبا أيمن أشرف يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك.. وسبب اختيار البنك الأهلي الثالثة بين الفريقين.. طارق مجدي حكما لمواجهة الأهلي ضد إنبي في كأس مصر قائمة الأهلي - تواجد موديست وظهور أكرم توفيق لأول مرة واستمرار غياب رضا سليم

واستمر "لا اعقتد أن ركلة الجزاء كانت صحيحة لأن الكرة ارتدت من جسد ناتشو ولا يمكننا أن نقطع الأيدي، كان بالإمكان احتسابها أو لا ولكن القانون يقول لا تصفر على الكرات المرتدة".

وتابع "في الشوط الأول وجدنا حلول جيدة جدا وكان بيلينجهام وفينيسيوس يجدنا بعضهما بسهولة ومعهم رودريجو أيضا ولكننا عانينا في الشوط الثاني وهذا طبيعي عندما تواجه فرق من ذلك النوع".

وواصل "دخول مودريتش ساعدنا على التحكم في الكرة بسبب جودته وخبرته وأعطانا سيطرة أكبر على المباراة وقدمنا أفضل 30 دقيقة في المباراة، هو يشعر بالرغبة ويعرف أن بإمكانه المساهمة وهذا ما أطلبه من لاعب لا يلعب كثيرا ويشعر بالقليل من الغضب ألا يفقد الحافز أبدا".

وأكمل "أنا متفاجئ من كون بيلينجهام يبلغ من العمر 20 عاما فقط يبدو وكأنه في الـ 30 من عمره بسبب شخصيته، هو يعرف ما عليه فعله ولديه جودة وكبيرة وقوي وهو يفاجئ الجميع بالطبع".

وعن مشاكل كيبا في الكرات العرضية قال: "كيبا رائع تحت العارضة وتصدى لفرصتين ولكنه يعاني قليلا في الكرات الهوائية وهذا طبيعي لأن طوله ليس مترين ولا أحد مثالي، أستطيع أن أقول إنني وسيم ولكن لا أحد مثالي".

وأضاف "كامافينجا ليس ظهير ولكنه لاعب وسط يمكنه اللعب كظهير ويساعدنا في الحصول على الكرة".

وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة السادسة في صدارة المجموعة محققا العلامة الكاملة.

ريال مدريد كارلو أنشيلوتي دوري أبطال أوروبا نابولي
نرشح لكم
تين هاج: عندما نرتكب مثل هذه الأخطاء لن نفوز أرتيتا: إصابة ساكا مقلقة.. وغير نادم على إشراكه ضد لانس مواعيد مباريات الأربعاء 4 أكتوبر - الأهلي ضد إنبي.. ودوري أبطال أوروبا إنتر ينتصر على بنفيكا بصعوبة في أبطال أوروبا كل شيء خاطئ في مانشستر.. جالاتا سراي يصعق يونايتد وبايرن يقلب الطاولة على كوبنهاجن لانس يقلب الطاولة على أرسنال.. وإشبيلية يفرط في الفوز على أيندهوفن صاروخية فالفيردي تخطف انتصارا ثمينا لـ ريال مدريد أمام نابولي دوري الأبطال - براجا يقتل يونيون برلين مجددا .. وسوسيداد يضرب سالزبورج بثنائية
أخر الأخبار
كاف يعلن موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
تين هاج: عندما نرتكب مثل هذه الأخطاء لن نفوز 12 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: جالتييه يقترب من تدريب الدحيل القطري خلفا لكريسبو 33 دقيقة | الوطن العربي
دوري المحترفين - حصاد الجولة الثانية.. أهداف البدلاء تسيطر على الأرقام 33 دقيقة | الدرجة الثانية
بوقرة يترك منتخب الجزائر للمحليين ويقترب من الدوري القطري ساعة | الوطن العربي
أرتيتا: إصابة ساكا مقلقة.. وغير نادم على إشراكه ضد لانس ساعة | دوري أبطال أوروبا
مران الزمالك - عودة شيكابالا وعبد الله جمعة.. وصبحي يشارك كلاعب ساعة | الدوري المصري
نبيل عماد: هذه حقيقة تقليد إمام عاشور.. وفتوح مستمر مع الزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 2 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 3 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة 4 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر