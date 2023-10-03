تشكيل دوري الأبطال – ماونت جناح أيمن.. وهويلوند أساسي ضد جالاتا سراي

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لملاقاة جالاتا سراي في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا في ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وخسر يونايتد في أولى مبارياته في المجموعة ضد بايرن ميونيخ فيما تعادل جالاتا سراي مع كوبنهاجن.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أندري أونانا

في الدفاع: سفيان أمرابط- فيكتور ليندلوف- رافائيل فاران- ديوجو دالو

في الوسط: هانيبال مجبري- كاسيميرو- برونو فيرنانديز

في الهجوم: ماركوس راشفورد- راسموس هويلوند- ماسون ماونت