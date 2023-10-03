مباشر دوري أبطال آسيا- الهلال يواجه ناساجي

يلعب الهلال أمام ناساجي مازاندران الإيراني على ملعب آزادي في طهران، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.

ويتواجد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في التشكيل الأساسي للهلال أمام ناساجي.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومبسارة لمباراة الهلال أمام ناساجي في دوري أبطال آسيا.

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