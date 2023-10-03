مباشر دوري أبطال آسيا- الهلال(1) - (0) ناساجي.. بداية الشوط الثاني

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 18:45

كتب : FilGoal

ميتروفيتش يحتفل بهدف الهلال أمام الاتحاد

يلعب الهلال أمام ناساجي مازاندران الإيراني على ملعب آزادي في طهران، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.

ويتواجد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في التشكيل الأساسي للهلال أمام ناساجي.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومبسارة لمباراة الهلال أمام ناساجي في دوري أبطال آسيا.

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بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق 38 حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء لقائد الهلال سلمان الفرج وأخرى للاعب سباهان

ق3 ألكسندر ميتروفيتش يسجل الهدف الأول لنادي الهلال لكن حكم المباراة يرفض احتسابه بداعي التسلل

ق1 سقوط ينمار بعد تدخل من مدافع ناساجي الإيراني

انطلاق المباراة

الهلال السعودي دوري أبطال آسيا
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