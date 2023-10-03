مباشر البطولة العربية للسلة - دينامو (15)-(22) الاتحاد.. تقدم أخضر

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 15:58

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري × الأهلي - كرة سلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة دينامو ضد الاتحاد السكندري في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية لكرة السلة.

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ق2.09. تقدم أخضر.. النتيجة الحالية 22-15 للاتحاد.

ق7. التعادل مع بداية المباراة 6-6.

بداية المباراة

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الاتحاد السكندري البطولة العربية لكرة السلة
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