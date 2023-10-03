مباشر البطولة العربية سلة - الاتحاد (90) - دينامو (84).. الفترة الرابعة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة دينامو ضد الاتحاد السكندري في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية لكرة السلة.

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ق2:10 تقدم الاتحاد 90-84

ق5:55 تقدم الاتحاد 81-72

الفترة الرابعة

إلغاء الثلاثية بسبب بعد العودة لتقنية الفيديو ليحسم الاتحاد الشوط بنتيجة 68-65

ق00:00 ثلاثية قاتلة من لاعب دينامو والتعادل 68-68

ق2:12 دينامو يقلص الفارق بثلاثيتين متتاليتين والاتحاد يتقدم 59-58

ق5:00 منتصف الفترة الثالثة وتقدم الاتحاد 54-52

ق7:00 صحوة حضراء تقدم الاتحاد 46-45

الفترة الثالثة

نهاية الشوط الأول بنتيجة 45-42 لدينامو.

ق5. تقدم لبناني.. النتيجة الحالية 34-32.

ق7. الفارق يتقلص في الربع الثاني.. النتيجة الحالية 32-29.

نهاية الربع الأول بثلاثية قاتلة للاتحاد.. النتيجة الحالية 25-20.

ق2.09. تقدم أخضر.. النتيجة الحالية 22-15 للاتحاد.

ق7. التعادل مع بداية المباراة 6-6.

بداية المباراة

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